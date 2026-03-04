رغم فوائده الكثيرة.. احترس من أضرار اليانسون النجمي

يعد اليانسون النجمى من الأعشاب المفيدة للجسم وتساعد في الحماية من أمراض عديدة ولكن الإكثار منها يحولها لمادة ضارة.

ووفقا لما جاء في موقع

icicilombard نكشف لكم أضرار اليانسون النجمي.

أضرار اليانسون النجمي

من المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة لليانسون النجمي، خاصة إذا كنت تستخدمه بشكل متكرر.

يُعدّ اليانسون النجمي الياباني سامًا، وقد يختلط عن طريق الخطأ باليانسون النجمي الصيني.

يُمكن أن يُؤدي هذا المزيج إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل التأثيرات العصبية السامة كالغثيان والهلوسة والنوبات ونظرًا لخطر التلوث هذا، توجد أيضًا آثار جانبية ملحوظة لشاي اليانسون النجمي.

ردود الفعل التحسسية

حتى اليانسون النجمي الصيني، وهو نوع آمن نسبياً، قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص وتظهر هذه الردود على شكل طفح جلدي، أو تورم، أو ردود فعل تحسسية أكثر حدة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من اليانسون النجمي إلى مشاكل هضمية كالغثيان والقيء، خاصةً إذا كان ملوثاً ويعود ذلك إلى المركبات النشطة القوية الموجودة في هذه التوابل.

احتمالية التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل اليانسون النجمي مع العديد من الأدوية، بما في ذلك مميعات الدم والعلاجات الهرمونية. ويعود هذا التفاعل إلى مركباته النشطة بيولوجيًا التي قد تؤثر على كيفية معالجة الجسم للأدوية.

تأكد دائمًا من شراء اليانسون النجمي الصيني، واستخدمه باعتدال و من المهم الشراء من مصادر موثوقة لضمان نقاء التوابل وتجنب مخاطر التلوث. يُنصح بتجنب اليانسون النجمي في حال وجود حساسية تجاه التوابل الأخرى أو حبوب لقاح نبات الشيح، وذلك لتجنب ردود الفعل التحسسية.