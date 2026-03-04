حياة كريمة تكرم سائقا يقوم بتوصيل المرضى بالمجان

في لفتة إنسانية مؤثرة، سلّطت حلقة اليوم من برنامج “حياة كريمة” الضوء على سائق قرر أن يجعل سيارته وسيلة رحمة لمرضى السرطان، حيث ينقلهم مجانًا إلى جهات علاجية مثل مستشفى 57357 وغيرها، واضعًا رقم هاتفه في متناول المحتاجين.

وخلال الحلقة، اختبره مقدم البرنامج أيمن مصطفى بطلب توصيل حالة مرضية، فلبّى فورًا ورفض أي مقابل مادي، مؤكدًا أن ما يفعله ابتغاءً لوجه الله. كما كشف أن تجربة مرض ابنه كانت الدافع وراء مبادرته.

وفي نهاية اللقاء، كرّمه البرنامج بمبلغ مالي دعماً له في سداد أقساط سيارته، تقديرًا لعطائه الإنساني.