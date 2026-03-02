مش معايا فلوس معايا ربنا.. حياة كريمة تهدي سيدة 20 ألف جنيه

خصص برنامج " حياة كريمة "المذاع على قناة " أون"، حلقة اليوم لمساعدة سيدة وأهدتها مؤسسة حياة كريمة هدية قدرها 20 ألف جنيه .



وقالت السيدة للإعلامي أيمن مصطفى: "أنا مش معايا فلوس أنا معايا ربنا والدنيا صعبة على الناس كلها ".

وأضافت السيدة :" أنا نفسي في الستر والستر اهم من الفلوس وربنا يشفي جوزي ويسترها معانا وانا بصلي وبدعي ربنا بالرزق .

وأكملت السيدة :" لو قابلت حد محتاج مساعدة ولو معايا 10 جنيه هديهم إحنا ماشيين ببركة ربنا ولو جوزي وعيالي كويسيين ببقى فرحانه والرضا بيجي بالستر مش بالفلوس".

وأعربت السيدة عن سعاتها بعد حصولها على 20 ألف جنيه، قائلة :" أنا حاسة براحة وهساعد ابني في شقته اللي بيجهزها ".