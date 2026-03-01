مذيع «حياة كريمة» يهدي 20 ألف جنيه لعامل بسيط تمنى بناء مسجد

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة، بأحد العمال الذي عبّر عن رغبته في المشاركة في بناء مسجد.

وأكد المواطن البسيط رضاه التام بقضاء الله، قائلاً إنه منذ أسبوع لا يملك سوى 200 جنيه، لكنه يردد دائمًا "الحمد لله" في كل وقت.

وأضاف أنه إذا طُلب منه العمل في بناء مسجد دون مقابل مادي، فسيوافق فورًا، لأنه يعتبر ذلك شرفًا له ومشاركة في بناء بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى.

وتقديرًا لموقفه وإيمانه ورضاه، قدم له مقدم برنامج "حياة كريمة" مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه دعمًا له ولمساعدته في ظروفه المعيشية.