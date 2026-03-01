قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السوق الحضاري وموقف سيارات الأجرة.. أهم مشروعات حياة كريمة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد.

جاء ذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلى الجهتين المُنفذة للأعمال " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " والاستشارية " دار الهندسة " ومسئولى وحدة حياة كريمة.

وبدأ " المحافظ " الجولة بتفقد سوق كفر سعد البلد الحضارى ،حيث اطلع على الموقف الحالى للسوق ، و بحث ميدانيًا آلية تعظيم الاستفادة منه بما يحقق أعلى خدمة لأهالي القرية

أعقب ذلك تفقد لموقف سيارات الأجرة بذات القرية ، وتابع مدى انتظام سير العمل به وحرص خلال الزيارة على التواصل مع المواطنين والاطمئنان على توافر الخدمات لهم .

دمياط محافظ دمياط حياة كريمه السوق

