السوق الحضاري وموقف سيارات الأجرة.. أهم مشروعات حياة كريمة بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد.

جاء ذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلى الجهتين المُنفذة للأعمال " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " والاستشارية " دار الهندسة " ومسئولى وحدة حياة كريمة.

وبدأ " المحافظ " الجولة بتفقد سوق كفر سعد البلد الحضارى ،حيث اطلع على الموقف الحالى للسوق ، و بحث ميدانيًا آلية تعظيم الاستفادة منه بما يحقق أعلى خدمة لأهالي القرية

أعقب ذلك تفقد لموقف سيارات الأجرة بذات القرية ، وتابع مدى انتظام سير العمل به وحرص خلال الزيارة على التواصل مع المواطنين والاطمئنان على توافر الخدمات لهم .