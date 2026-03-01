حملات لإزالة الإشغالات في شوارع رأس البر

تواصل الوحدة المحلية برأس البر جهودها الميدانية المكثفة، برئاسة اللواء وائل الشربيني رئيس المدينة، لمتابعة الانضباط بالشارع والحفاظ على النظام العام.

وفي إطار الحملات اليومية للإشغالات التي تنفذها الوحدة المحلية، نفّذ قسم الإشغالات حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت عددًا من الأسواق العمومية.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتنفيذ مصادرات للإشغالات المخالفة.

كما تمت مراجعة رخص المحلات، وذلك ضمن الخطة المستمرة للتصدي لكافة أشكال المخالفات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، ومتابعة الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ.