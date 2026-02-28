قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق قوي من أحمد موسى على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران| بث مباشر
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامه

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.


وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12003 طن تشمل 6400 طن يوريا و 2927 طن كلينكر و 200 طن جبس و 360 طن مولاس و 148 طن بصل معبأ و 1968 طن بضائع متنوعة.


كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طن تشمل : 3743 طن قمح و 6700 طن ذرة و 8415 طن حديد و 5547 طن خردة و 5658 طن فول و 1679 طن خشب زان و 2000 طن ابلاكاش و 1356 طن بضائع متنوعة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41249 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 9588 طنًا .
 

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3832 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا و اسيوط و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3415 حركة .
 

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5035 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات و أنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – الدنمارك – سلوفيكيا - سلوفينيا - فرنسا – رومانيا – المجر – النمسا - بلجيكا  .

