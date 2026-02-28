انقاذ شاب من الموت نتيجة طعن نافذ بالصدر في دمياط

تمكن أطباء مستشفى دمياط العام قسم اطباء جراحه القلب والصدر والجراحه العامه من انقاذ مريض يبلغ من العمر ١٩ عاما حضر الاستقبال و هو يعاني من جرح طعني نافذ اسفل الصدر و اعلي البطن و تاثر العلامات الحيوية .

و علي الفور تم التعامل مع المريض و عمل الفحوصات اللازمه وتبين وجود نزيف في التجويف الصدري و نزيف في البطن وتم تحضير المريض للعمليات و تم عمل اصلاح لجرح قطعي بالكبد و جرح قطعي بالحجاب الحاجز و السيطرة علي نزيف شراين رئيسية بتجويف الصدر بواسطة طاقم جراحي مكون من فريق جراحة القلب و الصدر .



