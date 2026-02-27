استمرار أعمال مكافحة ناقلات الأمراض بدمياط





قام فريق مكافحة ناقلات الأمراض بصحه دمياط، بتنفيذ مكافحة متكاملة في الأسواق والأماكن المحيطة بالمساجد بمدينة دمياط، وذلك تزامنًا مع كثافة الإقبال وحرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وهى مكافحة متكاملة، والمتابعة مستمرة في كل المناطق داخل محافظة دمياط



ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل الوزارة وتعليمات الدكتورة أماني القرش وكيل الطب الوقائي والدكتورة هدى كراوية مدير المتوطنة وإشراف المهندسة ايمان الزيني مدير إدارة ناقلات الأمراض

كما ياتى في إطار الحرص على صحة المواطنين من قبل مديرية الصحه بدمياط من اجل حمايه المواطنين من ناقلات الأمراض.