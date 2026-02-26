رمضان والنصر.. دروس من أكتوبر المجيد.. ندوة بدمياط بحضور مفتي الجمهورية



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، و الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، اليوم بمقر الجامعة، الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، بجامعة دمياط، والأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ايذاناً بانطلاق الندوة التثقيفية " رمضان والنصر.. دروس من أكتوبر المجيد " وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر و الأستاذ الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر بدمياط و فضيلة الدكتور أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب والعقيد ابراهيم بصلة مدير إدارة التربية العسكرية.

وتم استهلال الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الدكتور أسامة هاشم الحديدى ، إمام الجامع الأزهر ، وألقى " محافظ دمياط " كلمة خلالها رحب خلالها بفضيلة المفتى على أرض محافظة دمياط، وفى رحاب جامعة دمياط، كما أعرب عن سعادته بمشاركته بانطلاق الندوة المهمة التى تأتى تزامنًا مع احتفالات نصر العاشر من رمضان ، " رمضان والنصر ... دروس من أكتوبر المجيد "

و أشار " الدكتور حسام الدين فوزى " الى الندوة تعكس عمق الترابط بين القيم الدينية والوطنية ، كما أنها تُسلط الضوء أن شهر رمضان ليس شهرًا للعبادة فحسب ، بل كان دائماً شهر عملٍ وبذلٍ وعطاء ، وشهر انجازات جددت قوة الإرادة والايمان ، وفى مقدمتها نصر أكتوبر والعاشر من رمضان .

وأكد إن هذا النصر سيظل شاهدًا على قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى انجازات ، واليأس إلى أمل ، فإن استلهام روح أكتوبر ونحن فى أجواء رمضان يرسخ فى نفوسنا ونفوس أبنائنا قيم الانضباط والصبر والإخلاص، وهى القيم التى نحتاجها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد " المحافظ " كذلك أن محافظة دمياط تولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز الوعى الوطنى والدينى المستنير بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية، لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم وبناء وعى حقيقى لدى الشباب .

ووجه " محافظ دمياط " رسالة إلى الطلبة والطالبات قائلاً "أنتم أمل هذا الوطن وطاقته وبكم نصنع المستقبل ، احرصوا على التزود بالعلم الصحيح والفكر المستنير والانتماء الصادق "

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى فضيلة الدكتور نظير عياد والى جميع القائمين على تنظيم الندوة متمنيًا أن تخرج بتوصيات وافكار تثرى وعى شبابنا وتدعم مسيرة التنمية والبناء.

هذا وقد حاضر خلال الندوة فضيلة المفتى ،تحدث خلالها حول انتصارات العاشر من رمضان والدروس المستفادة من هذه الذكرى المجيدة .

وخلال اللقاء المُنعقد على هامش الندوة ،، أهدى محافظ دمياط درع المحافظة إلى فضيلة المفتى وفضيلة رئيس جامعة الأزهر