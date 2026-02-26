قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رمضان والنصر.. دروس من أكتوبر المجيد.. ندوة بدمياط بحضور مفتي الجمهورية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


استقبل  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، و الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط،  اليوم بمقر الجامعة، الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، بجامعة دمياط، والأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر،  ايذاناً بانطلاق الندوة التثقيفية " رمضان والنصر.. دروس من أكتوبر المجيد " وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط  والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر و الأستاذ الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر بدمياط و فضيلة الدكتور أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب والعقيد ابراهيم بصلة مدير إدارة التربية العسكرية.

وتم استهلال الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الدكتور أسامة هاشم الحديدى ، إمام الجامع الأزهر ، وألقى " محافظ دمياط " كلمة خلالها رحب خلالها بفضيلة المفتى على أرض محافظة دمياط،  وفى رحاب جامعة دمياط،  كما أعرب عن سعادته بمشاركته بانطلاق الندوة المهمة التى تأتى تزامنًا مع احتفالات نصر العاشر من رمضان ، " رمضان والنصر ... دروس من أكتوبر المجيد "

و أشار " الدكتور حسام الدين فوزى " الى الندوة تعكس عمق الترابط بين القيم الدينية والوطنية ، كما أنها تُسلط الضوء أن شهر رمضان ليس شهرًا للعبادة فحسب ، بل كان دائماً شهر عملٍ وبذلٍ وعطاء ، وشهر انجازات جددت قوة الإرادة والايمان ، وفى مقدمتها نصر أكتوبر والعاشر من رمضان .

وأكد إن هذا النصر سيظل شاهدًا على قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى انجازات ، واليأس إلى أمل ، فإن استلهام روح أكتوبر ونحن فى أجواء رمضان يرسخ فى نفوسنا ونفوس أبنائنا قيم الانضباط والصبر والإخلاص،  وهى القيم التى نحتاجها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد " المحافظ " كذلك أن محافظة دمياط تولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز الوعى الوطنى والدينى المستنير بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية،  لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم وبناء وعى حقيقى لدى الشباب .

ووجه " محافظ دمياط " رسالة إلى الطلبة والطالبات قائلاً "أنتم أمل هذا الوطن وطاقته وبكم نصنع المستقبل ، احرصوا على التزود بالعلم الصحيح والفكر المستنير والانتماء الصادق "

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى فضيلة الدكتور نظير عياد والى جميع القائمين على تنظيم الندوة متمنيًا أن تخرج بتوصيات وافكار تثرى وعى شبابنا وتدعم مسيرة التنمية والبناء. 
هذا وقد حاضر خلال الندوة فضيلة المفتى ،تحدث خلالها حول انتصارات العاشر من رمضان والدروس المستفادة من هذه الذكرى المجيدة .

وخلال اللقاء المُنعقد على هامش الندوة ،، أهدى محافظ دمياط درع المحافظة إلى فضيلة المفتى وفضيلة رئيس جامعة الأزهر

دمياط محافظ دمياط مفتى الجمهوريه جامعه دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية:

الخارجية الإيرانية: أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن رفع العقوبات

الأوروبي لإعادة الإعمار"

الأوروبي لإعادة الإعمار: أوكرانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم الحرب

عُمان: المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف مستمرة بعد تبادل أفكار إيجابية ومبتكرة

عُمان: المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف مستمرة بعد تبادل أفكار إيجابية ومبتكرة

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد