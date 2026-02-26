الطب العلاجي ينظم جولات تفقدية لـ مستشفيات دمياط

قامت الإدارة العامة للطب العلاجي بدمياط، بتنفيذ مرور ميداني على عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، وشمل المرور، مستشفيات “السرو، عزبة البرج، كفر سعد المركزي”.

وتابعت الإدارة، انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية والتمريضية، والاطمئنان على مستوى الأداء داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية.



كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على كفاءة الأجهزة الطبية وجاهزيتها للعمل، إلى جانب متابعة انتظام العمل بالصيدليات والالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وخلال المرور تم رصد بعض الملاحظات الفنية والإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ويأتي هذا المرور ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بدمياط للمتابعة الدورية، والتأكيد على تقديم خدمة صحية آمنة ومنتظمة للمواطنين في مختلف الأوقات.