محافظ دمياط يشيد بخطوط الإنتاج بمصانع الأثاث بالمدينة الصناعية



تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مصنع جود وود للكونتر وذلك ضمن جولته التفقدية بالمدينة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، والتى جاءت بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ والنائبة عبير رخا عضو مجلس النواب و المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وخلال تفقده للمصنع استمع " المحافظ " إلى شرح تفصيلى حول خطوط الإنتاج بالمصنع ومراحلها بدءًا من الخشب الخام وحتى إنتاج الواح اخشاب الكونتر عالية الجودة واللامينشن والواح الخام مع تطبيق تقنيات عزل متطورة ، حيث يقوم المصنع بتلبية الإنتاج المحلى علاوة على التصدير لعدد من الدول حول العالم .

كما تفقد مصنع عسل والذى يُعد صرح صناعى رائد لإنتاج الأثاث الكلاسيك والمودرن والنيو كلاسيك ، وتابع " المحافظ " خطوط الإنتاج المتكاملة بالمصنع تلبى احتياجات السوق المحلى والدولى .