محافظ دمياط يتفقد مصانع المنطقة الصناعية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

استكمل  حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التفقدية بالمدينة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد مصنع شومان للماكينات البلاستيك والبلاستيك.

حيث تعرف " المحافظ " على مراحل التصنيع بالمصنع الذى يقوم بانتاج البلاستيك الخاص بالصوب الزراعية،  وكذا ماكينات التصدير التى تتلاءم مع الاستخدامات الأوروبية وذلك بعنبر Maxtrusion ، وأيضًا إنتاج قطع الغيار و الماكينات الحديثة علاوة على إنتاج أكياس البلاستيك،  حيث تمتلك الشركة خبرة طويلة فى إنتاج مجموعة واسعة من الحلول المتطورة فى صناعة البلاستيك بما يلبى احتياجات السوق المحلى والعالمي.

وتفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " مصنع EWB الذى يُعد كيان رائد لصناعة المسبوكات النحاسية،  حيث اطلع على خطوط الإنتاج بالمصنع وما يمتلكه من مقومات ضخمة تساهم فى تقديم منتجات تتمتع بمتانة وجودة عالية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ والنائبة عبير رخا عضو مجلس النواب و المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

