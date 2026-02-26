أتالانتا يصنع ريمونتادا تاريخية ويقصي بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا

اختُتمت مساء الأربعاء مواجهات إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت أربع مباريات حاسمة شهدت ندية كبيرة وتقلبات مثيرة في النتائج، وأسفرت عن تأهل أندية بعد صراعات قوية حتى اللحظات الأخيرة.

أتالانتا يقلب الطاولة على بوروسيا دورتموند

على ملعبه، استضاف أتالانتا نظيره بوروسيا دورتموند في مواجهة نارية. ورغم خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، نجح الفريق الإيطالي في تقديم ريمونتادا تاريخية، بعدما حقق فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب.

الأداء القوي لأتالانتا منح الفريق بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، بعدما تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-3، ليقصي دورتموند ويؤكد حضوره القوي في البطولة القارية هذا الموسم.

باريس سان جيرمان يتأهل بشق الأنفس أمام موناكو

وفي العاصمة الفرنسية، وعلى ملعب “بارك دي برينس”، استضاف باريس سان جيرمان منافسه موناكو في مواجهة لا تقل إثارة. اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة شهدت توترًا كبيرًا حتى الدقائق الأخيرة.

وسجّل هدفي باريس كل من ماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا، بينما تعرض لاعب موناكو مامادو كوليبالي للطرد، ما صعّب مهمة فريقه في العودة بالنتيجة. واستفاد سان جيرمان من فوزه ذهابًا بنتيجة 3-2، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 5-4، ويعبر إلى دور الـ16 بصعوبة كبيرة.

مواجهات أخرى مرتقبة

وشهدت الليلة أيضًا مواجهة بين ريال مدريد وبنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو، إلى جانب لقاء يوفنتوس أمام جالطة سراي، ضمن سلسلة مواجهات الملحق التي حبست أنفاس الجماهير الأوروبية