أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض
غلطة سراي يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في مباراة ملحمية
نائب الرئيس الأمريكي: لدينا أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي
عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر
رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال تُلهم الفتيات برسالتها قبل الرحيل
أتالانتا يصنع ريمونتادا تاريخية ويقصي بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا

رباب الهواري

اختُتمت مساء الأربعاء مواجهات إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت أربع مباريات حاسمة شهدت ندية كبيرة وتقلبات مثيرة في النتائج، وأسفرت عن تأهل أندية بعد صراعات قوية حتى اللحظات الأخيرة.

أتالانتا يقلب الطاولة على بوروسيا دورتموند

على ملعبه، استضاف أتالانتا نظيره بوروسيا دورتموند في مواجهة نارية. ورغم خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، نجح الفريق الإيطالي في تقديم ريمونتادا تاريخية، بعدما حقق فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب.

الأداء القوي لأتالانتا منح الفريق بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، بعدما تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-3، ليقصي دورتموند ويؤكد حضوره القوي في البطولة القارية هذا الموسم.

باريس سان جيرمان يتأهل بشق الأنفس أمام موناكو

وفي العاصمة الفرنسية، وعلى ملعب “بارك دي برينس”، استضاف باريس سان جيرمان منافسه موناكو في مواجهة لا تقل إثارة. اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة شهدت توترًا كبيرًا حتى الدقائق الأخيرة.

وسجّل هدفي باريس كل من ماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا، بينما تعرض لاعب موناكو مامادو كوليبالي للطرد، ما صعّب مهمة فريقه في العودة بالنتيجة. واستفاد سان جيرمان من فوزه ذهابًا بنتيجة 3-2، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 5-4، ويعبر إلى دور الـ16 بصعوبة كبيرة.

مواجهات أخرى مرتقبة

وشهدت الليلة أيضًا مواجهة بين ريال مدريد وبنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو، إلى جانب لقاء يوفنتوس أمام جالطة سراي، ضمن سلسلة مواجهات الملحق التي حبست أنفاس الجماهير الأوروبية

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

