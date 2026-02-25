قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمير هاري وميجان ماركل يزوران أطفالا من غزة بالمستشفى التخصصي في الأردن
درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 51 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في دمياط بإشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة  مكثفة على المخابز والانشطة التموينية والأسواق ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير اسطوانة البوتاجاز ومتابعة توزيع الحصص والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير عشرة محاضر في المخابز شملت تحرير ستة محاضر لنقص الوزن ومحضر واحد لعدم وجود ميزان حساس ومحضر واحد لعدم إعطاء بون للمواطن ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين كما ركزت الحملة على متابعة الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية داخل المخابز وتأكيد حسن سير العمل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطبيق التعليمات بشكل صارم
وشدد وكيل الوزارة على استمرار المرور اليومي على المخابز لضمان تقديم رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة ومتابعة انتظام العمالة وتطبيق معايير الصحة والسلامة داخل جميع المخابز المنتشرة بدائرة المحافظة

كما أسفرت الحملات على الاسواق عن تحرير واحد واربعين محضر شملت اثنين وعشرين محضر لعدم اعلان الاسعار وعشرة محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضر واحد لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية ومحضرين لعدم اعلان عن المخزن ومحضر واحد للغش التجاري عبارة عن تسعة وستين كجم لحوم ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ عليها ومحضر واحد لإدارة منشأة بدون ترخيص ومحضر واحد لعدم اعطاء بون للمواطن بدال تمويني وثلاثة محاضر لحوم مكشوفة كما ركزت الفرق التموينية على متابعة الالتزام بالأسعار والجودة والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة في تداول البضائع الغذائية ومراجعة تراخيص المنشآت
تكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية

ونبه  مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بشكل دوري لضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا والعمل على حماية حقوق المواطنين وضمان توفير كافة السلع والمنتجات التموينية والسلع الاساسية بأسعار مناسبة مع مراقبة توزيع الحصص والرقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان وصولها لجميع المواطنين ومتابعة انتظام العمل بالوحدات التموينية والتأكد من التزام جميع التجار والبائعين بالتعليمات الرسمية
كما تركزت الحملة على رصد المخالفات الفنية والادارية ومتابعة تنفيذها فورًا والعمل على رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق والمخابز ومراجعة المخزون والمواد الغذائية والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات الخاصة بصناعة الخبز وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير الصحة العامة وتسهيل وصول الخدمة التموينية لجميع المواطنين ومتابعة توزيع البوتاجاز بصورة عادلة ومراقبة حركة الشاحنات والسيارات الناقلة للسلع لضمان وصولها للمنافذ المخصصة للمواطنين
واكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التموينية المكثفة خلال الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ المخالفات ومحاسبة المخالفين والعمل على تحسين مستوى الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز لضمان تحقيق الغرض من الحملات التموينية ورفع مستوى الالتزام بتعليمات وزارة التموين وتوفير السلع للمواطنين بكفاءة واستمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم الدعم وتحقيق العدالة في توزيع السلع والمستلزمات الأساسية مع توفير خدمة متكاملة لجميع المواطنين

دمياط تموين دمياط حملات المخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

جانب من الندوه

تعزيز التوعية الرقمية لضمان تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال.. ندوة بإعلام الداخلة

محافظ دمياط

رسائل حازمة من محافظ دمياط لرؤساء المدن: لا تهاون في إزالة التعديات

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد