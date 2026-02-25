ضبط 51 مخالفة تموينية بمخابز وأسواق دمياط

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في دمياط بإشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكثفة على المخابز والانشطة التموينية والأسواق ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير اسطوانة البوتاجاز ومتابعة توزيع الحصص والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير عشرة محاضر في المخابز شملت تحرير ستة محاضر لنقص الوزن ومحضر واحد لعدم وجود ميزان حساس ومحضر واحد لعدم إعطاء بون للمواطن ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين كما ركزت الحملة على متابعة الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية داخل المخابز وتأكيد حسن سير العمل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطبيق التعليمات بشكل صارم

وشدد وكيل الوزارة على استمرار المرور اليومي على المخابز لضمان تقديم رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة ومتابعة انتظام العمالة وتطبيق معايير الصحة والسلامة داخل جميع المخابز المنتشرة بدائرة المحافظة

كما أسفرت الحملات على الاسواق عن تحرير واحد واربعين محضر شملت اثنين وعشرين محضر لعدم اعلان الاسعار وعشرة محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضر واحد لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية ومحضرين لعدم اعلان عن المخزن ومحضر واحد للغش التجاري عبارة عن تسعة وستين كجم لحوم ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ عليها ومحضر واحد لإدارة منشأة بدون ترخيص ومحضر واحد لعدم اعطاء بون للمواطن بدال تمويني وثلاثة محاضر لحوم مكشوفة كما ركزت الفرق التموينية على متابعة الالتزام بالأسعار والجودة والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة في تداول البضائع الغذائية ومراجعة تراخيص المنشآت

تكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية

ونبه مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بشكل دوري لضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا والعمل على حماية حقوق المواطنين وضمان توفير كافة السلع والمنتجات التموينية والسلع الاساسية بأسعار مناسبة مع مراقبة توزيع الحصص والرقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان وصولها لجميع المواطنين ومتابعة انتظام العمل بالوحدات التموينية والتأكد من التزام جميع التجار والبائعين بالتعليمات الرسمية

كما تركزت الحملة على رصد المخالفات الفنية والادارية ومتابعة تنفيذها فورًا والعمل على رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق والمخابز ومراجعة المخزون والمواد الغذائية والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات الخاصة بصناعة الخبز وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير الصحة العامة وتسهيل وصول الخدمة التموينية لجميع المواطنين ومتابعة توزيع البوتاجاز بصورة عادلة ومراقبة حركة الشاحنات والسيارات الناقلة للسلع لضمان وصولها للمنافذ المخصصة للمواطنين

واكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التموينية المكثفة خلال الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ المخالفات ومحاسبة المخالفين والعمل على تحسين مستوى الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز لضمان تحقيق الغرض من الحملات التموينية ورفع مستوى الالتزام بتعليمات وزارة التموين وتوفير السلع للمواطنين بكفاءة واستمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم الدعم وتحقيق العدالة في توزيع السلع والمستلزمات الأساسية مع توفير خدمة متكاملة لجميع المواطنين