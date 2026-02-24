حملات توعوية لصحة دمياط لمكافحة فيروسات الكبد

نظمت مديرية الصحة بدمياط عددا من ندوات توعوية موسعة للتصدي للفيروسات الكبدية (B وCو A) ومرض الإيدز.



وجاءت الندوات بعدد من المستشفيات منها مستشفى دمياط للصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط تحت إشراف الدكتورة نها الدياسطي.



الجدير بالذكر ، أن تلك الندوات جاءت تحت رعاية الدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط وبإشراف قيادات المديرية الدكتورة أماني القرش وكيل الطب الوقائي ، الدكتور عطية منصور ، مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية، وكذلك الدكتور مجدي النجار مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتورة إيمان القزاز مسئول الفيروسات الكبدية،وبتوجيهات وإشراف اداره دمياط الصحية.