لأول مرة في دمياط .. إنقاذ شاب من الموت بعد طعن نافذ بالقلب

تلقت غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بدمياط،إخطار يفيد بوجود شاب مصاب بطعن نافذ بالصدر أدى إلى إصابة مباشرة بعضلة القلب، وعلى الفور تم التنسيق العاجل لتحويل الحالة من مستشفى الزرقا المركزي إلى مستشفى دمياط العام لسرعة التدخل الفوري.

فور وصول المريض، تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز غرفة العمليات والعناية المركزة، ومناظرة الحالة بشكل عاجل بواسطة الفريق الطبي المختص.

وتبين وجود إصابة نافذة بالقلب مصحوبة بقطع في غشاء القلب وحدوث تجمع دموي حاد حول القلب، ما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية ودخول المريض في حالة حرجة هددت حياته بشكل مباشر.

تم إجراء تدخل جراحي طارئ وفوري شمل، فتح الصدر بصورة عاجلة، تفريغ التجمع الدموي حول القلب، السيطرة على النزيف، إصلاح الإصابة القلبية

وقد تكللت الجراحة بالنجاح الكامل، وتُعد هذه الحالة والتدخل الجراحي المصاحب لها الأول من نوعه داخل مستشفيات محافظة دمياط في التعامل مع طعن نافذ بالقلب بهذا الشكل الطارئ والدقيق.