محافظات

محافظ دمياط يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف والمعامل ومعدات الشركة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، اجتماع بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جاء بحضور المهندس مجدى عطا الله رئيس الشركة ، ورؤساء القطاعات ومديرين العموم بالشركة .

واستهل " محافظ دمياط "، الاجتماع بتهنئة العاملين بالشركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وأكد على أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، خلال الشهر المبارك ، و وضع خطط للطوارئ .

كما تابع " الدكتور حسام الدين فوزى "، الموقف الخاص بقطاع الصرف الصحى ونسبة التغطية بالقرى والمدن والتى تُعد من أعلى النسب على مستوى الجمهورية، وكذا موقف التغطية بمياه الشرب بنسبة ١٠٠% .

وتابع كذلك الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بالمحافظة و أيضًا مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد،  و محطات الصرف الصحي الجارى تنفيذها ضمن مشروعات البنك الدولي بالمحافظة ، وعلى هذا الصعيد ،، ناقش " المحافظ " عدد من المعوقات التى تواجه بعض المشروعات وآليات وضع حلول محددة لتلافيها وتحقيق أعلى معدلات للانجاز ونهو المشروعات.

وأكد " محافظ دمياط " ، على ضرورة التنسيق بين المحافظة و الشركة ، للدفع بمعدلات التنفيذ بالأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها و تغطية القرى الغير مخدومة بالصرف الصحى . 

وفى سياق آخر،، ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف خطة رد الشىء لأصله بالشوارع التى شهدت أعمال من قِبل الشركة ، واستراتيجية تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والطرق .

هذا وخلال زيارته للشركة ، تفقد " محافظ دمياط " الخط الساخن لشكاوى المواطنين ، وكذا غرفة العمليات والطوارئ ، للتعرف على آلية التعامل الفورى والفعال مع الأزمات ، وتفقد أيضًا إدارة المياه الغير محاسب عليها ، لتقليل الفاقد الكلى بشبكات المياه ، وتابع كذلك معامل جودة المياه للتعرف على الإمكانيات الموجودة بها لتنفيذ القياسات و التأكد من جودة المياه وفقًا لعدد من المعايير ، واطلع " الدكتور حسام الدين فوزى " على إمكانيات الشركة من سيارات  شفط وكسح ومياه وصيانة ومعدات مختلفة وذلك خلال تفقده للجراج فى ختام زيارته .

