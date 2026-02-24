من غرفة منزل إلى معارض دولية.. أحمد ونسرين ينسجان حلما فنيا يجمع التطريز بالسجاد

كشف أحمد ونسرين، الذين يعملون في تنفيذ مشغولات يدوية، انهم عملوا على تطريز وسائد بإمكانات محدودة ورأس مال لم يتجاوز ألف جنيه، إضافة إلى العمل على حياكة السجاد اليدوي.

وقالوا خلال لقاء لهم، لبرنامج “باب رزق”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه لم يعد العمل مجرد قطع منفصلة، بل أصبح مشروعًا قائمًا على الدمج بين فنَّين تقليديين في قالب معاصر.

وتابعوا، أنه واجهنا تحديات تقنية عديدة، أبرزها كيفية التطريز على السجاد السميك وتطوير أساليب تثبيت تتحمل الاستخدام دون أن تفقد القطعة جمالها. وبالتجربة والبحث، توصلا إلى حلول مبتكرة مكّنتهما من إنتاج أعمال تجمع بين دقة التفاصيل وقوة الخامة.