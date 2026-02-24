رئيس المخابرات يؤكد ضرورة حل أزمات المنطقة بالوسائل السلمية لدعم الاستقرار

استقبل رئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد، وفدًا رفيع المستوى من دولة جنوب السودان، برئاسة توت جلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان سيلفا كير، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفقاً لما نقلته القاهرة الإخبارية.

ضرورة حل كافة الأزمات

وخلال اللقاء، شدد رئيس المخابرات العامة المصرية على ضرورة حل كافة الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم جهود التنمية لشعوب المنطقة.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لا سيما في الملفات المتعلقة بمياه النيل، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

ويأتي اللقاء في سياق التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.