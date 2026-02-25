فاروق حسني بعد زيارة تركي آل الشيخ لمنزله: سعدت اليوم كثيرا

علق الفنان ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني على زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمنزله، في لقاء عكس عمق وطبيعة العلاقات الثقافية والفنية بين مصر والسعودية.

ونشر فاروق حسني صورًا من الزيارة عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "سعدت اليوم كثيرا بزيارة أخي العزيز معالي المستشار تركي آل الشيخ، فهو شخصية عربية مؤثرة أسهمت في إرساء دعائم الثقافة، التي تعد مقصدا نبيلا للإنسانية وركيزة أساسية في بناء المجتمع، متمنيًا له إقامة طيبة في مصر، وللمملكة العربية السعودية كل التوفيق في مساعيها، وكل الرخاء والتقدم لشعبها الشقيق"

جدير بالذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قام بزيارة وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، في منزله بالقاهرة، وذلك تزامنًا مع زيارته الحالية لمصر.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الثقافية والفنية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تشهد تعاونًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات.