فن وثقافة

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح تشارك في احتفالية جوائز مؤسسة فاروق حسني

شاركت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيسة شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير الأخبار في احتفالية مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، ضمن فعاليات جوائز الفنون للشباب، التي تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، بمتحف الجزيرة للفنون بالزمالك.

حيث قرر مجلس أمناء المؤسسة منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني، وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفنان فاروق حسني رئيس مجلس الأمناء، والدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى الفقي، وعدد كبير من المشاركين والفائزين بجوائز الفنون.

وقال فاروق حسني، فى كلمته "إن الاحتفاء بجوائز المؤسسة هو فى جوهره احتفاء بالروح الخلاقة التى ما زالت تسكن الوطن، وبالفن القادر على وصل الماضى بالحاضر وفتح آفاق المستقبل أمام الحلم والتجدد.

واضاف أن المؤسسة منحت هذا العام "جائزة الاستحقاق"، للفنان الكبير يحيى الفخراني، الاسم الكبير فى عالم الفن والثقافة، تقديرًا لإسهاماته الفنية الممتدة فى إثراء الوجدان العربي.

وأشار فاروق حسنى إلى أن تكريم يحيى الفخرانى لا يقتصر على كونه تكريمًا من مؤسسة إلى فنان، بل هو تكريم لمعنى الفن نفسه، ولمعنى الإخلاص الذى جسده الفخرانى على مدار مسيرته الفنية.

واختتم حسني كلمته بتوجيه الشكر إلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، مثمنًا تعاونها من أجل ترسيخ حضور الثقافة كفعل حي ومؤثر في المجتمع، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأعضاء مجلس الأمناء، ولجان التحكيم، ووسائل الإعلام التي دعمت أنشطة المؤسسة وأسهمت في إنجاح رسالتها.

تقدم للدورة 2354 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للفنون قد أعلنت في أواخر شهر يناير الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.

إلهام أبو الفتح يحيى الفخراني مؤسسة فاروق حسنى للفنون

