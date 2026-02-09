تعادل سلبي بين الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ولم يتمكن الفريقان من ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بدون أهداف، في مباراة شهدت محاولات هجومية محدودة من كلا الطرفين.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي السعودي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن متصدر الترتيب الهلال الذي يحافظ على العلامة الكاملة، وبفارق الأهداف عن فريق تراكتور الإيراني الذي يواجه السد القطري غدًا في الجولة نفسها.

في المقابل، بقي رصيد الوحدة الإماراتي عند 14 نقطة أيضًا، محتلاً المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تراكتور، وبفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي الإماراتي في المركز الثاني.

هذا التعادل يزيد من حدة المنافسة على صدارة المجموعة ويجعل الجولة المقبلة حاسمة في تحديد ترتيب الفرق المتأهلة لدور الـ16.