رافينها يطمئن جماهير برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد في كأس الملك

تحدث البرازيلي رافينها، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن حالته البدنية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الملك، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإسبانية بشغف كبير.

وكان رافينها قد تعرض لإصابة خلال مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني، ضمن الجولة الثانية والعشرين، ليغيب على إثرها عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي سابق أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي في الفخذ الأيمن، ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية.

وقال رافينها في تصريحات صحفية:"أشعر بتحسن، لكنني لم أصل بعد إلى الجاهزية الكاملة بنسبة 100%، نحن نتابع حالتي يومًا بيوم".

وأضاف:"هناك فرصة لأن أكون جاهزًا لمباراة الخميس، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد، إذا كنت في حالة بدنية جيدة سأشارك، وسننتظر لنرى".

وعن غيابه عن الفريق، أكد رافينها أنه هو الأكثر افتقادًا للتواجد داخل الملعب، مشيرًا إلى حماسه الكبير للعودة والمساهمة مع زملائه في المباريات الحاسمة المقبلة.