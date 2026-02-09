قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
رافينها يطمئن جماهير برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد في كأس الملك
خناقة في بيت الأمة تشعل أزمة وتنتهي باستقالة أمين صندوق الوفد
دشنا تتشح بالسواد .. مصرع7 شباب في حادث ميكروباص أثناء عودتهم من ليبيا
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 ارتفاعًا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6720 جنيهًا للبيع بزيادة قدرها 45 جنيهًا عن سعر أمس الذي بلغ 6675 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 53.760 ألف جنيه مقابل 53.4 ألف جنيه أمس، بفارق 360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: 7680 جنيهًا للبيع – 7600 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 7040 جنيهًا للبيع – 6965 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6720 جنيهًا للبيع – 6650 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5760 جنيهًا للبيع – 5700 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4480 جنيهًا للبيع – 4435 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 3840 جنيهًا للبيع – 3800 جنيهًا للشراء.

الأونصة: 238875 جنيهًا للبيع – 236385 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 53760 جنيهًا للبيع – 53200 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 5015.05 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا للبيع و7600 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7040 جنيهًا للبيع و6965 جنيهًا للشراء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6720 جنيهًا للبيع و6650 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5760 جنيهًا للبيع و5700 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4480 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء، وعيار 12 سجل 3840 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 238875 جنيهًا للبيع و236385 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا للبيع و53200 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 5015.05 دولار.

