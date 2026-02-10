مفاجأة.. إمام عاشور قام بتصوير حلقة رامز بعد أمم إفريقيا واختلف على الأجر

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة كبرى بشأن سفر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة خلال الأيام الماضية.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو"، على فضائية "TeN":

كل ما تردد بشأن إرسال مندوب من النادي الأهلي مع إمام عاشور إلى السعودية خلال أداء مناسك العمرة، غير صحيح بالمرة، واللاعب سيعود للانتظام في التدريب المنفرد بصورة طبيعية الثلاثاء المقبل.

وأضاف: إمام عاشور لم يسافر السعودية من أجل تصوير حلقة في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان المبارك، بل سافر من أجل أداء مناسك العمرة، وفيما يخص البرنامج ، فقد قام إمام عاشور بتصوير الحلقة الخاصة مع رامز جلال بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، واختلف مع الجهة المنتجة حول الأجر الذي سيتقاضاه، وطلب المساواة مع العديد من نجوم الكرة الذين سيظهرون في الحلقات مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.