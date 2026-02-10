غير تظبيط الشكل .. فوائد ممارسة الرياضة

تعد ممارسة الرياضة من العادات الصحية التي يتكاسل عدد كبير من الأشخاص عن ممارستها ولكن لها فوائد كثيرة.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم فوائد ممارسة الرياضة.

ممارسة رياضة مثل الغولف أو التزلج تجبرك على تنحية همومك جانبًا والتركيز على المهمة التي بين يديك، وهذا يساعدك على تصفية ذهنك وتهدئة أعصابك، كما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

تُحدث الرياضة آثارًا إيجابية طويلة الأمد على الصحة النفسية، و فقد درس باحثون 9688 طفلًا عانوا من تجارب طفولة سيئة ، كالإيذاء الجسدي والجنسي، أو الإهمال العاطفي ووجدوا أن الأطفال الذين شاركوا في الرياضات الجماعية تمتعوا بصحة نفسية أفضل في مرحلة البلوغ.

عززي صحتك النفسية

فالمشاركة في الرياضة ضمن مجموعة لها تأثير أكبر على الصحة النفسية من الرياضات الفردية وقد وجد باحثون في أستراليا أن النساء اللواتي مارسن التنس وكرة الشبكة في النوادي يتمتعن بصحة نفسية أفضل من اللواتي مارسن الرياضة بمفردهن، كالمشي أو التمارين في الصالات الرياضية ولم تُلاحظ أي فروق في الصحة البدنية بين المجموعتين.



أظهرت دراسة أجريت على رياضيين مراهقين أن أولئك الذين يمارسون الرياضات الفردية أكثر عرضة للإبلاغ عن معاناتهم من القلق والاكتئاب وقد يعود ذلك إلى أن ممارسي الرياضات الجماعية غالباً ما يمارسونها للمتعة أما الرياضات الفردية فلا تتطلب وجود شخص آخر للتنافس معه، مما قد يجعل الرياضي يعاني من ضغط نفسي أكبر من المتعة.

تساعد في مكافحة الإدمان

وجدت دراسة أجريت على المراهقين النرويجيين أن أولئك الذين مارسوا الرياضات الجماعية كانوا أقل عرضة لتدخين السجائر وتعاطي القنب عندما يكبرون.

أوصى باحثون في كوريا باستخدام الرياضة لمساعدة المراهقين على مكافحة إدمان الإنترنت.

المساعدة في علاج الاكتئاب

تُساعد الرياضة في علاج الاكتئاب وتُشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية تُحسّن أعراض الاكتئاب وتُقلّل من خطر الانتكاس وقد وُجد في إحدى الدراسات أن التمارين الرياضية فعّالة مثل العلاج التقليدي.