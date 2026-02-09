أستاذ قانون دستوري: دائرة منيا القمح شهدت أشرس انتخابات برلمانية.. فيديو

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه فيما يخص إبطال الانتخابات في مجلس النواب بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، فإن الانتخابات تحال الطعون عليها للمحكمة الإدارية العليا للفصل في صحة العضوية.

وأضاف طارق خضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن المحكمة الإدارية العليا أحالت هذه الطعون لمحكمة النقض وهي التي تفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتفصل في الطلب خلال 60 يوم.

وأشار إلى أن ما حدث أن دائرة منيا القمح هي الدائرة الرابعة في محافظة الشرقية من 6 دوائر، وكانت أشرس وأصعب وأعنف ممارسة على مستوى الجمهورية، والنائبان الذين حصلا على عضوية هذه الدائرة تم إصدار حكم نهائي اليوم بعدم صحة عضويتهما.

وتابع: لأن أحد المرشحين تقدم بطعن في صحة عضويتهما، ورأت محكمة النقض أن بعض الأمور شابت العملية الانتخابية فوجدت أن الحكم الذي لابد أن يصدر هو إبطال عضوية النائبين وإعادة الانتخابات في دائرة منيا القمح بين كل المترشحين الفعليين في هذه الدائرة، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أنه يلزم على مجلس النواب بتنفيذ الحكم ويعلن رئيس المجلس عرض الحكم لكل المجلس ويأخذ النائبين الذين تم الفصل في عدم صحة عضويتهما إقرارات بعدم حضور مجلس النواب ولا الجلسات، ثم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الجديدة في الدائرة الملغاة.