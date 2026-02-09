قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ماجد الأشقر يكشف أسباب طعنه على شرعية انتخابات البرلمان بمنيا القمح وتفاصيل قرار المحكمة ببطلانها

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الخالق صلاح

كشف اللواء ماجد الأشقر، المرشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، عن الأسباب التي أدت إلى قرار محكمة النقض بإبطال انتخابات مجلس النواب (البرلمان) في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وقال ماجد الأشقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا كنت مرشحًا لانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وفوجئنا بالنتيجة أن ربنا لم يوفقني في النتيجة».

وأردف قائلًا: «لجأت للقضاء وربنا أكرمنا بحكم قضائي ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح وبطلان انتخاب أعضاء المجلس عن هذه الدائرة».

وحول الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، قال الأشقر إن العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح الرابعة بمحافظة الشرقية شابتها الكثير من الخروقات، مشيرًا إلى أن هناك أشخاص مسافرين في الخارج أدلوا بأصواتهم في الانتخابات وأرقام بطاقات مكررة في عملية التصويت في الانتخابات إلى جانب أشخاص متوفين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

وأكد ماجد الأشقر أن حكم بطلان الانتخابات في منيا القمح هو حكم نهائي من محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية مختصة في مصر.

ولفت الأشقر إلى أن هناك 14 مرشحًا كانوا في انتخابات دائرة منيا القمح والنتيجة ظهرت بفوز المرشحين بدون جولة إعادة.

وحول إمكانية عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم محكمة النقض ببطلان الانتخابات، قال الأشقر: «إحنا دولة قانون ومفيش حاجة اسمها أن مجلس النواب يرفض تنفيذ أحكام القضاء، ونحن في عصر الرئيس السيسي هناك احترام للديمقراطية وأنا معنديش أي شك إن الحكم ممكن ميتنفذش، وسيتم إعادة الانتخابات بالمرشحين الـ14 الذين خاضوا سباق الانتخابات ولن يتم السماح بتواجد مرشحين آخرين لم يكونوا في السباق الانتخابي».

ماجد الأشقر شرعية انتخابات البرلمان اللواء ماجد الأشقر

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

