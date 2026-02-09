قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لفتة إنسانية.. شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
محافظات

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين الموافق 9/2/2026، حملة مكبرة بمدينة الغردقة بالاشتراك مع شرطة البيئة، للمرور على أماكن بيع وعرض اللحوم بالسوبر ماركت والهايبرات والمطاعم ومحلات الجزارة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من السيدة الدكتورة رشا صلاح أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وجاءت الحملة برئاسة الدكتور وحيد محمد شمروخ، رئيس قسم المجازر بالمديرية، وعضوية الدكتورة نهى محمد (أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت المختلفة للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومطابقته للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها (18 كجم) من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد (1) محضر بالواقعة، وتسليم المحضر للجهة المرافقة لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر استمرار الحملات واللجان التفتيشية بكافة أنحاء المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

