تحطم طائرة أوكرانية من طراز Mi-24 ومقتل كل أفراد طاقمها

أعلن اللواء الجوي الحادي عشر "خيرسون"، التابع للجيش الأوكراني، عن فقدان القوات المسلحة الأوكرانية مروحية من طراز Mi-24 خلال مهمة قتالية.

وأفادت صفحة اللواء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن طاقم المروحية لم يعد من المهمة القتالية.

في وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطار عسكري أوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نيران قواتها أصابت مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومنشآت لمجمع الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل تستخدم لصالح الجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن ضربات قواتها استهدفت أيضا نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.