علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تستهدف مطارا عسكريا ومنشآت طاقة ونقل في أوكرانيا ومصرع 1075 جنديا خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن نيران قواتها أصابت مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومنشآت لمجمع الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل تستخدم لصالح الجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن ضربات قواتها استهدفت أيضا نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني  1075 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا، 205 جنود في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف، و أكثر من 130 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، بالاضافة إلى 125 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوبية" في دونيتسك، وأكثر من 240 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وتابع بأن القوات الاوكرانية خسرت  355 جنديا في منطقة مسئولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، 20 جنديا في منطقة مسئولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون،
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 قنابل جوية موجهة و72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

وزارة الدفاع الروسية بنية تحتية مطار عسكري مجمع الوقود الطاقة الجيش الأوكراني

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

