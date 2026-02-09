ماهو السعر العادل للدواجن في مصر؟ معلومات مهمة عن الأزمة وأسبابها

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما تم التطرق لمستجدات الموقف الحالي لتوافر الدواجن؛ حيث أوضح الوزير أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة بالمنافذ التابعة، وكذلك بجميع معارض "أهلاً رمضان" وكافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة على مستوى الجمهورية، بنسبة كبيرة بدلا من السعر الحالي "١٢٠ جنيها"، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى الاتفاق الثلاثي بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة على استيراد كميات من الدواجن ومجزءاتها وطرحها بمنافذ الجهات الثلاث على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض ويلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، على أن يتم طرح هذه الكميات قبل بداية الشهر الكريم.

الاستيراد يقتل صناعة الدواجن

وقال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن في المزارع حاليا سعرها 85 جنيه للكيلو، وهذه الفترة يستعد الجمهور لشهر رمضان ويزيد الطلب على الدواجن.

وأضاف محمود العناني، في مداخلة هاتفية برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن مصر فيها الإنتاج ويفيض في الدواجن، ومع تزايد الطلب زاد سعر الدواجن، منوها أن الستة أشهر الماضية شهد خسارة في الكيلو 15 جنيه.

وكشف محمود العناني، أن صغار المربين يعانون وكثير منهم خرج من الإنتاج، مندهشا من الحالة المثارة على أسعار الدواجن لمجرد أنها وصلت إلى 85 جنيه للكيلو، مؤكدا أنه سعر غير مرعب.

وأشار إلى أن الدواجن متوفرة وعليها إقبال كبير، وهي الأرخص في مصر وسعرها أقل بكثير من اللحوم.

وأوضح أن الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر، مطمئنا الجمهور أن تهدأ الأسعار في شهر رمضان، ولن تحدث زيادة في أسعار الدواجن مرة أخرى، وأنه لا داعي للاستيراد للدواجن في مصر.

السعر العادل للدواجن في مصر

وأكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، أن قرار استيراد الدواجن المجمدة قرار صائب ويعني أن الدولة قوية في التعامل مع جشع التجار.

وأضاف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، أن هذا القرار يساهم في ضبط الأسعار في الأسواق، متابعا أن خاصة مع تراجع سعر الدولار وأيضا مداخلات الانتاج ثابته.

وتابع سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعد استغلال للمواسم والاعياد، والسعر العادل في المزرعة 85 جنيها للكيلو وفي المحال 95 جنيها ولكن جشع التجار رفع الأسعار لأكثر من ذلك بكثر وكل منطقة تسعر بسعر مختلف تماما.

