قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماهو السعر العادل للدواجن في مصر؟ معلومات مهمة عن الأزمة وأسبابها

الدواجن
الدواجن
محمد شحتة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما تم التطرق لمستجدات الموقف الحالي لتوافر الدواجن؛ حيث أوضح الوزير أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة بالمنافذ التابعة، وكذلك بجميع معارض "أهلاً رمضان" وكافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة على مستوى الجمهورية، بنسبة كبيرة بدلا من السعر الحالي "١٢٠ جنيها"، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى الاتفاق الثلاثي بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة على استيراد كميات من الدواجن ومجزءاتها وطرحها بمنافذ الجهات الثلاث على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض ويلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، على أن يتم طرح هذه الكميات قبل بداية الشهر الكريم.

الاستيراد يقتل صناعة الدواجن

وقال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن في المزارع حاليا سعرها 85 جنيه للكيلو، وهذه الفترة يستعد الجمهور لشهر رمضان ويزيد الطلب على الدواجن.

وأضاف محمود العناني، في مداخلة هاتفية برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن مصر فيها الإنتاج ويفيض في الدواجن، ومع تزايد الطلب زاد سعر الدواجن، منوها أن الستة أشهر الماضية شهد خسارة في الكيلو 15 جنيه.

وكشف محمود العناني، أن صغار المربين يعانون وكثير منهم خرج من الإنتاج، مندهشا من الحالة المثارة على أسعار الدواجن لمجرد أنها وصلت إلى 85 جنيه للكيلو، مؤكدا أنه سعر غير مرعب.

وأشار إلى أن الدواجن متوفرة وعليها إقبال كبير، وهي الأرخص في مصر وسعرها أقل بكثير من اللحوم.

وأوضح أن الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر، مطمئنا الجمهور أن تهدأ الأسعار في شهر رمضان، ولن تحدث زيادة في أسعار الدواجن مرة أخرى، وأنه لا داعي للاستيراد للدواجن في مصر.

السعر العادل للدواجن في مصر

وأكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، أن قرار استيراد الدواجن المجمدة قرار صائب ويعني أن الدولة قوية في التعامل مع جشع التجار.

وأضاف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، أن هذا القرار يساهم في ضبط الأسعار في الأسواق، متابعا أن خاصة مع تراجع سعر الدولار وأيضا مداخلات الانتاج ثابته.

وتابع سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعد استغلال للمواسم والاعياد، والسعر العادل في المزرعة 85 جنيها للكيلو وفي المحال 95 جنيها ولكن جشع التجار رفع الأسعار لأكثر من ذلك بكثر وكل منطقة تسعر بسعر مختلف تماما.
 

الدواجن أسعار الدواجن رئيس الوزراء التموين السلع الغذائية المجمعات الاستهلاكية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي باجيرو

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

خالد عليش وزوجته

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خلطة المحشي

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد