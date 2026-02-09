تهدف لدعم استقرار المنطقة.. خبير يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي للإمارات

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات تعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، وتأتي ضمن تنسيق مستمر يهدف إلى دعم استقرار المنطقة وتوحيد الرؤية العربية.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، آن الشراكة المصرية-الإماراتية تقوم على أسس راسخة سياسيا وشعبيا، وتترجمها الزيارات المتبادلة والتشاور الدائم بين القيادتين.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 6 مليارات دولار، معتبراً مشروع «رأس الحكمة» نموذجًا بارزًا للاستثمارات الإماراتية في مصر.

وأضاف أن القمة ركزت على احتواء التصعيد الإقليمي عبر الحلول الدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة وقف الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.