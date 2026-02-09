برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس ما وصلت إليه من مستوى غير مسبوق من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن الجولة التي قام بها الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ تحمل رسالة واضحة تعكس اهتمام قيادتي البلدين بالاستثمار في المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بما يعزز قدرات الدول العربية على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين في أبوظبي، جسّد عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، خاصة في ظل إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية، وتأكيده انفتاح مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف الجمل، أن تأكيد الرئيسين على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي؛ يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط.

ونوّه الجمل إلى أن تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دفع العلاقات الثنائية مع مصر إلى آفاق أرحب، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار؛ يعكس قناعة راسخة لدى القيادة الإماراتية بأهمية مصر كشريك استراتيجي ومحور رئيسي للاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد النائب ميشيل الجمل على أن تأكيد الرئيسين على أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية دون قيود؛ يعكس موقفًا عربيًا مسؤولًا يسعى لحماية الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأكد الجمل، أن تشديد الرئيسين على ضرورة سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والدفع نحو مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين؛ يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لتحقيق سلام دائم يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

ولفت النائب ميشيل الجمل إلى أن هذه الزيارة تعكس وحدة الرؤية بين القاهرة وأبوظبي تجاه قضايا المنطقة، وتؤكد أن التنسيق المصري الإماراتي سيظل صمام أمان للأمن القومي العربي ودعامة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.