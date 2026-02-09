قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد
الرئيس السيسي ومحمد بن زايد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس ما وصلت إليه من مستوى غير مسبوق من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن الجولة التي قام بها الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ تحمل رسالة واضحة تعكس اهتمام قيادتي البلدين بالاستثمار في المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بما يعزز قدرات الدول العربية على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين في أبوظبي، جسّد عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، خاصة في ظل إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية، وتأكيده انفتاح مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف الجمل، أن تأكيد الرئيسين على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي؛ يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط.

ونوّه الجمل إلى أن تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دفع العلاقات الثنائية مع مصر إلى آفاق أرحب، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار؛ يعكس قناعة راسخة لدى القيادة الإماراتية بأهمية مصر كشريك استراتيجي ومحور رئيسي للاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد النائب ميشيل الجمل على أن تأكيد الرئيسين على أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية دون قيود؛ يعكس موقفًا عربيًا مسؤولًا يسعى لحماية الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأكد الجمل، أن تشديد الرئيسين على ضرورة سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والدفع نحو مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين؛ يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لتحقيق سلام دائم يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

ولفت النائب ميشيل الجمل إلى أن هذه الزيارة تعكس وحدة الرؤية بين القاهرة وأبوظبي تجاه قضايا المنطقة، وتؤكد أن التنسيق المصري الإماراتي سيظل صمام أمان للأمن القومي العربي ودعامة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

