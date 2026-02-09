قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
فن وثقافة

رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026

تقى الجيزاوي

كشفت منصة mbc شاهد عن اسم برنامج الفنان رامز جلال الذى من المقرر طرحه فى موسم رمضان ٢٠٢٦ ، ويحمل البرنامج اسم “رامز ليفل الوحش” ، والذى سيتضيف عددا من النجوم.

وكان نُشِر البوستر التشويقي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان 2026.

ويأتي البرنامج ضمن قائمة الأعمال الترفيهية المنتظرة في رمضان، حيث يواصل رامز جلال تقديم سلسلة برامج المقالب التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كل عام، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة والتشويق.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل أكثر تتعلق بفكرة البرنامج وضيوفه، قبل انطلاق عرضه رسميًا مع بداية الشهر الكريم.

ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.
 ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال هذا العام فكرة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على بصمته المعروفة التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.

البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.

رامز جلال منصة mbc شاهد رمضان ٢٠٢٦

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

128 مليون جنيه استثمارات القابضة لكهرباء مصر هذا العام

الأنبا رافائيل يرسم ثلاثة دياكونيين بالكنيسة المرقسية بالأزبكية

وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

