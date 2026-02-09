خبير علاقات دولية: الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الإمارات من حيث التوقيت والدلالات ومن حيث الانفرادات.

وأضاف أحمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن هذه الزيارة أخوية تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية وهي متشابكة على كافة الأبعاد.

وأشار إلى أن العلاقة التي تجمع بين الرئيس السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد، هي علاقة أخوية تقوم على التشاور بشكل مستمر سواء في القاهرة أو أبو ظبي.

وأوضح أن هذه الزيارة تعكس حرص مصر على تعزيز أواصر العلاقات العربية مع الأشقاء وتعكس أولوية الدائرة العربية في السياسة الخارجية المصرية.

وذكر أن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في مصر وحجم التبادل التجاري العام الماضي وصل إلى 7 مليارات دولار وأبرز الاستثمارات الحالية هي مشروع رأس الحكمة.