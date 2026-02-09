لنفاد وقود الطائرات.. الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا

أعلنت الخطوط الجوية الكندية تعليق رحلاتها إلى كوبا اعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك بعد تحذير مطار الجزيرة الرئيسي من نفاد وقود الطائرات.

وقف الرحلات الجوية إلى كوبا

وأوضحت الخطوط الجوية الكندية في بيان لها اليوم الاثنين أنها ستسيّر خلال الأيام التالية رحلات جوية بطائرات فارغة لنقل حوالي 3000 مسافر موجودين حاليًا في كوبا وإعادتهم إلى ديارهم.

وجاء في البيان: "اتخذت الخطوط الجوية الكندية هذا القرار بناءً على تحذيرات صادرة عن الحكومات (إشعارات الطيارين) بشأن عدم موثوقية إمدادات وقود الطائرات في المطارات الكوبية".

وأضاف البيان: "بالنسبة للرحلات المتبقية، ستزود الخطوط الجوية الكندية الطائرات بوقود إضافي، وستقوم بالتوقفات الفنية اللازمة للتزود بالوقود في رحلة العودة إذا لزم الأمر".

وأعلنت الخطوط الجوية الكندية إلغاء الرحلات الموسمية إلى هولجين وسانتا كلارا لبقية الموسم، بينما من المقرر تسيير الرحلات إلى فاراديرو وكايو كوكو على مدار العام، إلا أنها معلقة حاليًا "مع احتمال استئنافها في الأول من مايو، رهنًا بالمراجعة".