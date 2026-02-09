قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيسة المكسيك: توقف عن إرسال الوقود إلى كوبا.. والمساعدات الإنسانية مستمرة

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم
رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم
قسم الخارجي

أقرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، يوم الاثنين بوقف شحناتها النفطية إلى كوبا بسبب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية، متعهدًا في الوقت نفسه بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى الجزيرة الكاريبية التي تعاني من أزمة اقتصادية.

وقالت الرئيسة المكسيكية ، يوم الاثنين، ردًا على سؤال حول شحنات النفط خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "إنها معلقة حاليًا، ونسعى جاهدين لتجنب أي تأثير سلبي على المكسيك، وكما هو الحال دائمًا، لإيجاد أفضل حل دبلوماسي لكي تتلقى كوبا الوقود".

ورفضت شينباوم بشدة تهديد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تُصدّر النفط إلى كوبا، واصفةً إياه بالظالم، ومُشيرةً إلى آثاره الإنسانية السلبية. 

وقالت: “لا يُمكن إلحاق الضرر بالشعب لمجرد اختلافك مع الحكومة. هذا ليس صحيحًا. فهم لا يملكون وقودًا للمستشفيات أو المدارس. الشعب يُعاني”، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج.

وأكدت شينباوم مجددًا أن المكسيك قادرة على التوسط بين الولايات المتحدة وكوبا لإيجاد حل لنزاعهما، وقالت إنه حتى لو لم تُصدّر النفط، فإن حكومتها ستواصل إرسال المواد الغذائية والمنتجات غير النفطية.

الرئيسة شينباوم تدعو إلى تحقيق في أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات في العاصمة.

غادرت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية متجهتين إلى كوبا يوم الأحد محملتين بأكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية، في ظلّ معاناة الجزيرة من ضغوط اقتصادية أمريكية متزايدة.

تحمل إحدى السفينتين أكثر من 500 طن من المواد الغذائية الأساسية كالفاصوليا والأرز، بالإضافة إلى منتجات النظافة الشخصية. 

أما السفينة الأخرى، فقد حُمّلت بما يقارب 300 طن من الحليب المجفف. أبحرت السفينتان من ميناء فيراكروز، ومن المتوقع وصولهما خلال أربعة أيام.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها: "كوبا والمكسيك دولتان شقيقتان، تربطهما علاقة تضامن تاريخية طويلة نُكرّمها اليوم". وأضافت أن هناك 1500 طن أخرى من الحليب المجفف والفاصوليا في انتظار الشحن.

رئيسة المكسيك إرسال الوقود إلى كوبا كلوديا شينباوم الرئيس الأمريكي ترامب تعريفات جمركية

