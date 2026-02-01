قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا

رئيسة المكسيك
رئيسة المكسيك
محمد على

قال وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي إن بلاده "ستفعل دائمًا كل ما في وسعها" لتقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تحتاج إليها، وذلك ردًا على المساعدات التي تلقتها المكسيك من دول في أمريكا اللاتينية.

أضاف: "لا نقبل أن تُحرم أي دولة في العالم من المساعدات الإنسانية عندما تكون بحاجة إليها، وسنواصل القيام بذلك، لأن هذا هو الآلية التي تسمح لنا بالحفاظ على الحوار حيًا، وهو ما يمكّننا من إيصال رسالة إلى الشعوب التي تحتاج إلى ذلك"، وذلك خلال الاجتماع العام لحزب مورينا الحاكم.

ومن جهة أخرى، أكد أن الحكومة الحالية برئاسة كلوديا شينباوم تواصل التعاون مع الولايات المتحدة، "لكن من دون تبعية".

وفي نهاية يناير، أعلنت واشنطن أنها ستفرض "رسومًا جمركية إضافية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة، إذا كانت منتجات لأي دولة أخرى تقوم — بشكل مباشر أو غير مباشر — ببيع أو تزويد الجزيرة الكاريبية بالنفط.
 

