بطائرة مسيرة .. عدوان جديد على مصفاة ميناء عبدالله الكويتي
ماكرون يدعو للتوصل الفوري إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية
طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه.. عمرو أديب يُشيد بموهبة كريم محمود عبدالعزيز
خبير تربوي يكشف سلبيات قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026
البرلمان العربي يُجدّد رفضه القاطع لمُهاجمة إيران المنشآت النفطية والصناعية
أ ف ب: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 30% بعد هجوم إيران على منشأة غاز في قطر
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بها ورددها الآن
جامعة العاصمة: المجمع الطبي مشروع يخدم 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة
الكويت .. حريق محدود بإحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي
الصحة الإسرائيلية : دخول 177 مصابا للمستشفيات في الـ24 ساعة الماضية
منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البرلمان العربي يُجدّد رفضه القاطع لمُهاجمة إيران المنشآت النفطية والصناعية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المنشآت النفطية والصناعية في عدد من دول الخليج العربي، والتي تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وتطورًا نوعيًا بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض أمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الأعمال العدائية تشكل انتهاكًا صارخًا وصريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، بما  في ذلك حقل بارس، والذي يمثل امتدادًا لحقل الغاز الشمالي في دولة قطر.

وشدّد رئيس البرلمان العربي على أن استهداف البنية التحتية النفطية والصناعية، ليس فقط تعديًا صارخًا على سيادة الدول العربية، ولكنه يعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن الإمدادات، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات.

وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دول الخليج العربي، ووقوفه صفًا واحدًا معها في مواجهة هذه التهديدات، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وأمنها وصون مقدراتها ومنشآتها الحيوية.

شاهد الفيديو

https://youtu.be/GjcmU-zAfjc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

ترشيحاتنا

نجوم دولة التلاوة يتألقون في المساجد الكبرى

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 أمارات تُبشرك بالليلة المباركة

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

فيديو

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد