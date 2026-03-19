السعودية تعلن اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية

أعلنت وزارة الدفاع⁩ السعودية اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية.

وبالأمس؛ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية إصابة 4 أشخاص من المقيمين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم المديرية، في بيان، إن الدفاع المدني "باشر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة".

وشدد المتحدث على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ و طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.