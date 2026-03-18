الدفاع السعودية تعترض 6 مسيرات.. تصاعد الهجمات يضع المنشآت الحيوية تحت التهديدات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية، في أحدث تطور ضمن سلسلة الهجمات الجوية التي تستهدف المملكة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التعامل مع المسيّرات فور دخولها الأجواء السعودية، حيث جرى رصدها واعتراضها بنجاح قبل وصولها إلى أهدافها، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة في المنشآت.





ويأتي هذا الهجوم في سياق موجة متصاعدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدف عدة دول في منطقة الخليج، وسط توترات متزايدة مرتبطة بالصراع الإقليمي، خاصة بعد الضربات المتبادلة بين أطراف دولية وإقليمية خلال الفترة الأخيرة.





وتُعد المنطقة الشرقية من أهم المناطق الاستراتيجية في السعودية، حيث تضم منشآت نفطية حيوية وحقول إنتاج تمثل عصب الاقتصاد الوطني، ما يجعلها هدفًا متكررًا لمثل هذه الهجمات، في محاولة للتأثير على إمدادات الطاقة وخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.





وخلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عدة مرات عن اعتراض مسيّرات وصواريخ باليستية في مناطق مختلفة، بما في ذلك الشرقية والرياض والربع الخالي، وهو ما يعكس كثافة الهجمات واتساع نطاقها الجغرافي.





ويرى مراقبون أن تكرار هذه الهجمات يشير إلى تحول في طبيعة التهديدات، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة سلاحًا رئيسيًا يُستخدم بكثافة نظرًا لانخفاض تكلفتها وصعوبة رصدها مقارنة بالصواريخ التقليدية، ما يفرض تحديات إضافية على منظومات الدفاع الجوي.





في المقابل، تؤكد السعودية جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات تمس أمنها، مشددة على أن قواتها المسلحة تواصل رفع مستوى التأهب وتعزيز قدراتها الدفاعية لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.





وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول احتمالات التصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الهجمات وتعدد جبهاتها، ما قد ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويزيد من المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة في الخليج



