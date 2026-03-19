محمد العدل يتغنى بموهبة ريهام عبد الغفور بعد نجاحها في "حكاية نرجس"

تغنى المنتج محمد العدل، بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى مسلسل «حكاية نرجس»، الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2026.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك معلقا على صورا من كواليس المسلسل: “انتهى الدرس.. لموا الكراريس”.

وردت ريهام عبد الغفور على تعليق العدل، وكتبت: “يا حبيبى ربنا يخليك ليا”، ليرد عليها: “مبهرة وانتى بتشخصى وسايبة إيديكى، هكذا يكون الأداء السهل الممتنع”.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي وزوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل المرأة التي تحرم من الأمومة.

عرض مسلسل حكاية نرجس عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة على قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.