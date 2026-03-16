محمد العدل: اتعلمنا لما نخسر نشجع اكتر عشان نعوض

علق المنتج محمد العدل عن غضب بعض جماهير النادي الاهلي من هزيمة الاهلي أمام الترجي أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب العدل من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"صباح الخير

الاهلاوية القدام.. اللى زيى .. اتعلمنا لما يدخل فينا هدف..نشجع اكتر عشان نعوض..مش نسب ونلعن.. وننتقد.. ونطلع الناقد اللى جوانا .. عشان نعدل المايلة .. واننا بنفهم احسن من اى حد، من اليوم لا انتقاد .. الدعم والدعم فقط

وسببوا الهجوم يبقى من جماهير المنافس .. هم هيقوموا بالواجب .. و هيعملوا زيكم بالظبط ويهاجموا المدرب والادارة واللاعبين عشان دى صفحات عاملة انها اهلاوية وان قلبهم ع الفريق.. الدعم والدعم فقط يا أهلاوية.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .