حكاية نرجس الحلقة 14 .. مواجهة بين ريهام عبد الغفور ويوسف رأفت

أذيعت الحلقة 14 من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور ، والتى شهدت عددا من الأحداث، ومنها قيام أسرة يوسف بعمل تحليل، واكتشاف انه ليس ابنهم، ليقرر العودة إلي نرجس ليسألها.



وشهدت الحلقة مواجهة بين نرجس ويوسف، حيث سألها عن أسرته الحقيقة، لترفض ان تعترف بهذا السر، وتصر علي انه ابنها.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.