خبير تربوي يكشف سلبيات قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،  أن قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل ، لتعقد“في الأسبوع التالي لإجازة عيد الفطر” هو قرار غير مناسب من الناحية التربوية والنفسية، وذلك لعدة أسباب منها:

  •  ان هذا التأخير قد يؤدي إلى إحداث خلل في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي، مما ينعكس سلبا على انتظام العملية التعليمية، وعلى قدرة التلاميذ على استيعاب المعلومات في فترات زمنية مناسبة.
  •  من المتوقع أن يسبب هذا القرار حالة من الضغط النفسي على الطلاب، حيث سيواجهون تراكما في المهام والامتحانات خلال شهر أبريل، وهو ما يؤثر سلبا أيضا على المعلمين.
  •  يجب الأخذ في الإعتبار أن امتحانات شهر مارس تندرج تحت بند الاختبارات الشهرية لصفوف النقل، ولا يترتب عليها أي تأثير جوهري على مستقبل الطلاب، مما يجعل من الممكن التعامل معها بمرونة أكبر دون الحاجة إلى التأجيل.

وقال الدكتور تامر شوقي : كان من الممكن تقديم موعد امتحانات شهر مارس قبل إجازة العيد، بدءا من يوم ١٥ مارس، خاصة أن بداية الفصل الدراسي الثاني كانت يوم ٨ فبراير، وبالتالي كان سيُعقد امتحان شهر مارس بعدها بحوالي ٣٥ يوما، وهو مدى زمني مناسب.

 وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 إلى يوم 29 مارس يعني انقضاء حوالي ٤٩ يوما من الترم الثاني ، وهو مدى زمني كبير جدا وغير منطقي، خاصة مع بدء امتحانات شهر أبريل بعد مرور حوالي 20 يوما فقط من انتهاء امتحانات شهر مارس، أي بعد حوالي نصف الفترة المخصصة لشهر مارس، رغم أن كلا الامتحانين هما امتحانات نقل، ولا بد من تقارب الفترة الزمنية السابقة لهما قدر الإمكان.

وأكد الدكتور تامر شوقي على أن امتحانات الثانوية العامة في السنوات الماضية كانت تعقد خلال أيام العيد، دون إجراء أي تعديل أو إرجاء.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد ، وذلك بدلا من بدءها 25 مارس .

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 

