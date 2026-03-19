بطائرة مسيرة .. عدوان جديد على مصفاة ميناء عبدالله الكويتي

نشب حريقا بإحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية صباح اليوم الخميس نتيجة الإعتداء بطائرة مسيرة على المصفاة .

وبحسب الصادر عن بيان مؤسسة البترول الكويتية فإن فرق الطوارئ والاستجابة السريعة باشرت أعمالها فورا للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة.



وشددت على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناءالأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت صباح اليوم أيضا إلى اعتداء بطائرة مسيرة ماأدى إلى اندلاع حريق محدود فيها دون وقوع إصابات بشرية.