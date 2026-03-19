الكويت.. الحرس الوطني يعلن إسقاط مسيرة و 4 طائرات درون

نجحت وحدات الدفاع الجوي الكويتية التابع لـ" قوة الواجب " فجر اليوم في إسقاط طائرة مسيرة و 4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وبحسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان: فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

كما حث الجدعان الجميع على ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد ان قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.