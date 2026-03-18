وزير الخارجية: أمن واستقرار الكويت جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء"، اتصالاً هاتفياً مع جراح جابر الاحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية للاطمئنان على تطورات الأوضاع في الكويت في ظل التطورات الراهنة.

وقد استمع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إلى شرح من نظيره الكويتي للجهود والإجراءات الأمنية الحازمة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة الكويتية لردع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، والتصدي بحسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمنها الداخلي أو العبث بمقدراتها واستقرارها.

وجدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافرا لسيادة دولة الكويت وخرقاً صريحاً لمرجعيات القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، مع دولة الكويت الشقيقة، مشدداً على وقوف مصر صفاً واحداً إلى جانب الكويت في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها أو تروع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت يمثل ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، انطلاقاً من وحدة المصير والروابط الأخوية التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.